Handel De nieuwe Bol.com-ceo heeft ijzeren discipline en een groot hart Margaret Versteden, de nieuwe ceo van Bol.com, heeft zich moeten losmaken van haar jeugd op het platteland van Australië. Nu is ze een voorbeeld voor anderen, vooral voor vrouwen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: De nieuwe Bol.com-ceo heeft ijzeren discipline en een groot hart Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren