Industrie VDL nog altijd plat, geen concreet zicht op heropening fabrieken Het Brabantse maakbedrijf VDL ligt nog altijd grotendeels plat als gevolg van een cyberaanval. Ook na vier dagen later weet het miljardenconglomeraat nog niet wanneer zijn fabrieken weer volop kunnen draaien. ‘Als VDL Nedcar donderdag weer open kan, zou dat fantastisch zijn.’

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: VDL nog altijd plat, geen concreet zicht op heropening fabrieken Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren