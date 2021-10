Detailhandel Ruim helft kleine ondernemers verdient minder dan minimumloon Grote bedrijven boeken inmiddels weer recordwinsten, maar kleine bedrijven hebben nog altijd moeite het hoofd boven water te houden. 'Een groot deel van de kleine ondernemers is nu eigenlijk niet levensvatbaar.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Ruim helft kleine ondernemers verdient minder dan minimumloon Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren