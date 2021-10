Foto: Carlfried Verwaayen Photography

In het kort Outdoormerk Patagonia is een voorloper in de kledingbranche en daarbuiten.

In 2025 wil het bedrijf volledig klimaatneutraal zijn, inclusief de vervuilende waardeketen.

Europees directeur Matthijs Visch: 'De oplossing voor het klimaatprobleem is simpel: repareren en minder produceren.'

Worstelingen zijn er ook: Patagonia wil geen 'Patagucci' worden.

Ergens halverwege een gesprek met directeur Matthijs Visch (49) bekruipt je een gevoel. Ís Patagonia eigenlijk wel een winkelbedrijf, dat alledaagse zaken als jassen en tassen verkoopt? Of is dit stiekem een ngo, gevangen in het lichaam van een miljardenbedrijf?

Zeker is dat Patagonia anders naar de wereld kijkt dan veel andere bedrijven. Het Amerikaanse merk verkoopt kleren, maar wil tegelijkertijd dat klanten weinig kopen. 'Don't buy this jacket', was de slogan van een campagne tegen koopfestijn Black Friday.

Het bedrijf probeert zijn groei tegenwoordig zelfs actief te beteugelen. 'Bij ons is omzetgroei geen doel, maar iets dat we proberen te beperken', zegt Visch, die in mei overkwam van sportmerk Nike. Hij is gekleed in een blauwe Patagonia-trui met de tekst 'surf activist'. 'Minder kleren maken betekent namelijk minder uitstoten. Jullie vragen naar klimaatdilemma's, maar de oplossing is simpel: minder produceren.'

Foto: Eva Roefs

Winst maken vindt Patagonia wel belangrijk, maar alleen omdat daarmee de missie is gewaarborgd. En die missie is niets minder dan de wereld redden. Het kledingbedrijf steunt onder meer protestbeweging Extinction Rebellion en zet zich in voor de bescherming van de wilde Vjosa-rivier in Albanië. Jaarlijks gaat 1% van de omzet naar goede doelen. Vorig jaar was dat $10 mln.

Patagonia-oprichter en -eigenaar Yvon Chouinard leeft voor klimmen, surfen en vissen. Zijn succes in het bedrijfsleven kwam met tegenzin. ‘Geen enkel kind droomt ervan om zakenman te worden’, schreef de Amerikaan in zijn boek Let my people go surfing.

Toch begon Chouinard in 1973 met het verkopen van stevige sportkleding voor klimmers. Gaandeweg groeide het familiebedrijf uit tot een lieveling onder natuurliefhebbers en idealistische types. Kritiek kwam er ook: met zijn hoge prijzen en fans in het zakenleven zou 'Patagucci' vooral een merk van de elite zijn.

Het Europese hoofdkantoor waar Visch huist, ziet eruit als een blokhut waar toevallig ook bureaus staan. Bij de receptie ligt een hond die bezoekers vragend aankijkt: gooi anders even die tennisbal? 'Jed is een van vele kantoorhonden hier', zegt een woordvoerder. 'In de VS heeft ons kantoor ook een crèche, waar kinderen in de natuur kunnen spelen.'

Het voormalige pakhuis aan het IJ in Amsterdam staat vol met surfboards, meubels van gerecycled hout en foto’s van natuurparken. 'If it's broken, fix it!', staat in graffiti op de bakstenen muur. Op het kantoor werken 150 mensen met 30 verschillende nationaliteiten.

Groei afremmen, hoe ziet dat er in de praktijk uit?

'We zouden 30% tot 40% per jaar kunnen groeien. Maar we hebben besloten dat onze omzetgroei niet boven de 10% mag uitkomen. Dus kopen we maar een bepaald aantal kledingstukken in, en verdelen die over de verkooppunten. We laten gewoon niet meer maken.'

Jullie bieden klanten levenslange garantie en reparatie. Denkt u nooit: zo verkoop ik te weinig jassen?

'Nee. We hebben het er intern vaker over hoe de we groei onder controle kunnen houden. Een van onze belangrijkste waarden is: koop alleen wat je nodig hebt. Een anticonsumptiestandpunt eigenlijk.'

'Ook reparaties zijn een manier om onze groei te remmen: wat je repareert, hoef je niet opnieuw te verkopen? Daarom zetten we samen met de gemeente Amsterdam, ngo's en scholen een groot reparatiecentrum op in Amsterdam, waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gaan werken. We willen over een paar jaar in Europa meer dan een miljoen kledingstukken per jaar repareren. Nu zijn dat er 10.000, en sturen we veel reparaties naar Portugal, wat niet duurzaam is. Dit centrum moet daar verandering in brengen.'

Is Patagonia eigenlijk een merk voor iedereen? Toen jullie fleecebodywarmer favoriet bleek onder bankiers en techbazen, staken jullie daar een stokje voor.

'We hebben inderdaad kleding waar bedrijven hun eigen logo op kunnen zetten. Toen bepaalde bedrijven dat deden, hebben we gezegd: hier stoppen we mee. Tja, is dat belerend? Het is een keuze, want we willen niet met die bedrijven geassocieerd worden. Shell-medewerkers in een bedrijfsvestje van Patagonia, dat kán gewoon niet. Dat voelt een beetje als greenwashing. Wij moeten dichtbij onze waarden blijven, anders verliezen we geloofwaardigheid.'

'Ook intern worstelen we soms met zo'n dilemma, bijvoorbeeld bij het zoeken van een bank. Eigenlijk willen wij niks met banken te maken hebben, omdat zij olieprojecten en dergelijke financieren. Maar een duurzame bank voor een bedrijf van onze schaal bestaat niet. Dus zijn we klant bij de minst slechte grote bank. Een Franse (Visch wil niet zeggen welke, red.).

Jullie willen niet te veel groeien, maar wel zo veel mogelijk mensen overtuigen van jullie missie. Ziet u dat als een risico?

'Nee. Je moet niet iedereen te vriend te willen houden. Kiezen maakt je sterker. Mensen weten dan precies waar je voor staat.'

'Ik werk hier pas een paar maanden, maar wat opvalt is dat alle medewerkers enorm gepassioneerd zijn. We hebben zelfs een potje voor juridische bijstand, als medewerkers in de problemen komen door activisme.'

Dus als personeel zich aan een boom vastketent...?

'Dan hebben wij een legertje advocaten klaarstaan om te helpen, zonder budget of restricties. Dat is natuurlijk mooi, maar wat ik wel een risico vind: als goede doelen vragen of wij hen willen steunen, zeggen we vrijwel altijd ja. In de eerste week dat ik hier werkte, schaarden we ons bijvoorbeeld achter een wet tegen homofobie in Italië. Daar moeten we wel een beetje mee oppassen. Soms denk ik: schoenmaker blijf bij je leest. In ons geval is dat het klimaat en de natuur.'

De kledingindustrie is notoir ondoorzichtig. Hoe moeilijk is het om zeker te weten dat er niets misgaat?

'Wij weten van al onze producten waar ze vandaan komen; de keten is helemaal in kaart gebracht. We hebben de afgelopen veertig jaar geleerd dat je niet zomaar een fabriek kunt vertrouwen en denken dat het goedkomt. Je moet helemaal terug naar de katoenboer. Als je daar niet bovenop zit, is de kans groot dat leveranciers toch shortcuts nemen.'

'We hebben natuurlijk ook ook fouten gemaakt en dingen geleerd. Ik kan niet garanderen dat er nooit meer iets misgaat. Maar in zo'n geval komen we meteen in actie.'

Was jullie gebruik van katoen uit het Chinese Xinjiang zo'n fout? Die provincie is berucht om dwangarbeid door onderdrukte Oeigoeren.

'Ons controleteam had nog nooit zoiets gezien, zulke systematische onderdrukking, op die schaal. Maar we waren een van de eerste bedrijven die daar helemaal vertrokken en spraken ons eerder uit dan overheden. Nu zorgen we dat zoiets nooit meer gebeurt. Daarvoor hebben we mensen ter plekke die alles in de gaten houden.'

Gaan jullie ook dichterbij produceren, in het kader van duurzaamheid?

'Nee, we halen bijna al onze spullen uit Azië. Turkije of Portugal zouden voor de Europese winkels dichterbij huis zijn, maar daar hebben ze niet de kennis om technische outdoorkleren te maken. En we zijn ook actief in de VS, Australië en Japan.'

'We nemen wel verantwoordelijkheid voor onze keten: we compenseren de uitstoot van onze schepen en zijn in 2025 volledig klimaatneutraal. In de volledige waardeketen, niet alleen onze eigen bedrijfsvoering. We zeggen niet: we gaan iets minder reizen, kopen groene energie in en we zijn klaar - wat veel bedrijven doen.'

Heeft u het gevoel dat Patagonia navolging krijgt?

'Duurzaamheid is een groter thema geworden, maar in de modewereld is het bewustzijn nog veel te laag. Zoals ik zei: het aantal kledingstukken dat je maakt, bepaalt je uitstoot. En een verschrikkelijke hoeveelheid bedrijven wil nog steeds dat jij zo veel mogelijk bloesjes koopt.'

'Daarom letten wij goed op waar we onze kleren verkopen (in Europa heeft Patagonia 11 eigen winkels en 1300 verkooppunten zoals Bever, red.). We leggen winkels langs een meetlat en vragen bijvoorbeeld wat ze doen aan verantwoord ondernemen en of ze openstaan voor kledingreparaties. Als onze ideeën hierover verschillen, gaan wij weg. Zo zijn we zijn een paar jaar geleden vertrokken bij webwinkel Asos, een van onze belangrijkste Britse verkooppunten. We hadden het gevoel dat we door die samenwerking onnodige consumptie stimuleerden.'

'Bij Nike, mijn vorige werkgever, deed ik duurzaamheidsprojecten. Soms had ik het gevoel dat ze veel meer konden doen. Bedrijven willen alles doen wat kan, maar niet waar het echt veel moeite kost: het economische model op zijn kop zetten. Ondertussen groeide in mijn gezin het bewustzijn over de milieuramp waar we op afstevenen. Daarom is het zo mooi om nu bij een bedrijf te werken waar we gewoon van miljoenen aan inkomsten weglopen, zoals bij Asos. Dat is toch heerlijk?

Is het niet makkelijker voor jullie dan voor bijvoorbeeld Primark?

'Ja, maar iedereen kan de omslag maken. Het is nooit te laat om daarmee te beginnen, maar we hebben ook weer niet zó veel tijd. Tot 2030 ongeveer, dan wordt de klimaatschade onomkeerbaar. Daarom is regelgeving nodig. Inmiddels is duidelijk dat het zelfsturend vermogen van bedrijven klein is.'

Zijn jullie over twintig jaar een ngo?

'Dat zou best kunnen. We hebben onszelf al vaker opnieuw uitgevonden. In Amerika verkoopt Patagonia ook eten, omdat onze oprichter de voedingsindustrie zo slecht in elkaar vond zitten.'

'We houden natuurlijk van de natuur en sport, dus ik verwacht dat we jassen zullen blijven verkopen. Maar het kan best dat we ons geld ook op heel andere manieren gaan verdienen. Bijvoorbeeld met reparaties, en dan niet alleen voor onszelf, maar ook voor andere winkels. Ik vind het belangrijk dat wij uit onze bubbel stappen. Als we concurrenten kunnen helpen, dan doen we dat.'