Foto: Ramon van Flymen voor het FD

In het kort In Tilburg en Maastricht liggen plannen voor nog meer grote logistieke centra.

Bewoners komen hiertegen in actie, want ze vrezen voor afnemende biodiversiteit en veel meer vrachtverkeer.

Natuur en woningen zijn naar hun overtuiging belangrijker dan weer een 'megadoos'.

'En er is toch enorme behoefte aan nieuwe woningen?'

Het is werkdag 229 van hun protest bij de ingang van het stadhuis in Tilburg. Johan van Zon en stadsimker Marcel Horck zetten de protestborden neer. 'Geen dozen in Wijkevoort' en 'Verdozing nee, Referendum ja' staat er op de borden.

De twee mannen zijn deze dag vooruitgeschoven posten van Tilburgse actiegroepen die al maanden demonstreren tegen de komst van 'logistieke dozen' in Wijkevoort. Dit is een gebied aan de zuidwestelijke kant van Tilburg dat tegen de vliegbasis Gilze-Rijen en de A58 aan ligt.

De gemeente Tilburg heeft vergevorderde plannen om in Wijkevoort op 194 hectare grond een nieuw bedrijventerrein te ontwikkelen. Die hectares zijn deels ook voor de logistieke sector bedoeld, valt te lezen in het masterplan dat de gemeenteraad in 2018 heeft vastgesteld. Hierin is er ruimte voor grote dc's van XXL-formaat (meer dan 5 hectare), want die 'passen bij het DNA' van Tilburg.

Met hun verzet zijn de actievoerders symbool voor de toenemende maatschappelijke onvrede over de uitdijende logistieke sector. Vorig jaar groeide het aantal vierkante meters aan distributiecentra volgens analyses van de NVM opnieuw, met 15% naar 40 miljoen vierkante meter.

Foto: Ramon van Flymen voor het FD

Goldrush

Het College van Rijksadviseurs bracht in 2019 al een kritisch rapport uit en doet daar nu een schep bovenop. Rijksadviseur Wouter Veldhuis pleitte vrijdag in het FD voor een bevriezing van de gronduitgifte voor logistiek vastgoed. Hij noemde de jacht op grond een 'goldrush'.

Die logistieke 'dozen' tasten in de ogen van tegenstanders het landschap aan en veroorzaken meer verkeer. Ook elders in Noord-Brabant, zoals in Waalwijk en Roosendaal, zijn er protesten tegen de verdere bouw van grote, ruimte slurpende distributiecentra. Niet verwonderlijk, want in deze provincie zijn volgens cijfers van de NVM veruit de meeste distributiecentra gebouwd: 12 mln m². Dat is bijna 30% van het totaal in Nederland, terwijl Noord-Brabant goed is voor 13% van de oppervlakte van ons land.

Tilburg herbergt een van de grootste concentraties logistiek in de provincie. De Brabantse stad afficheert zich graag als 'logistieke hotspot'. De omwonenden van Wijkevoort, verenigd in de actiegroepen 'Reeshof aan zet' (genoemd naar de naastgelegen wijk) en 'Bewonersvereniging Buitengebied Zuidwest-Tilburg', zijn fel gekant tegen nog meer 'dozen'.

Wandelgebied

Stan Maessen, een van de actievoerders, licht het verzet verder toe bij een kop koffie aan de keukentafel in zijn huis, dat dichtbij Wijkevoort staat. Al een paar jaar voert hij actie tegen de komst van grote bedrijfspanden. 'Ik heb daardoor geen tijd voor een noodzakelijke verbouwing van ons huis.' Wijkevoort is een oud boerenlandschap, zegt hij. 'Dat wordt door de komst van die dozen helemaal vernield. Tijdens de lockdowns heeft het gebied zijn waarde bewezen. Hier kwamen veel Tilburgers een wandeling maken.'

Maessen vreest straks voor afnemende biodiversiteit en veel meer vrachtverkeer als de grote distributiecentra er komen. De uitspraak van rijksadviseur Veldhuis is in hun voordeel, zegt hij. 'Maar beleid is het nog niet.'

Zijn echtgenote Marjolein de Graaff schuift even later ook aan. Zij maakt zich kwaad over de handelwijze van de gemeente. 'Die neemt de bezwaren van burgers niet serieus.' De weigering van de gemeente een referendum te organiseren zit haar nog steeds 'heel erg dwars'.

En waar houdt het op, vraagt Maessen zich af. Is Wijkevoort het laatste industrieterrein dat wordt vergeven? Hij voorziet dat zich over tien jaar hetzelfde voordoet met weer een nieuw bedrijventerrein. 'Laat de gemeente eerst de bestaande bedrijventerreinen aanpakken.'

Maastricht: 'cityhub'

De Tilburgers zijn niet de enigen die strijden tegen nog meer logistieke bedrijvigheid. Ruim 120 kilometer zuidelijker, in Maastricht, laat Chris Meys tijdens een fietstocht door zijn wijk zien waarom hij actie voert tegen de mogelijke bouw van een enorme 'cityhub'.

Meys is voorzitter van Buurtnetwerk Limmel, een organisatie die de belangen behartigt van de bewoners van de Maastrichte wijk Limmel. Ooit een arbeidersdorp, maar opgeslokt door de stad. 'Wij noemen het een stadsdorp', zegt Meys, terwijl we langs grote protestborden komen die bewoners hebben gemaakt: 'Megaloods? Daar heeft zelfs Loesje geen woorden voor.'

De Limburgse ondernemer Rien Leeijen, rijk geworden in de pelsdierfokkerij en het vastgoed, is van plan zo'n megaloods te bouwen aan de rand van de wijk, op het al vele jaren braakliggende terrein waar vroeger Sphinx Tegels was gevestigd. Op deze kale woestenij moet een loods van 169 meter lang, 68 meter breed en 15 meter hoog verrijzen, met 116 laaddocks en 650 parkeerplaatsen. Bedoeld voor stadslogistiek: spullen uit grote dieselvrachtwagens overzetten naar milieuvriendelijker voertuigen.

Maar de bewoners en de gemeente Maastricht hebben heel andere plannen voor de wijk, die sociaaleconomisch als 'zwak' geldt. Zij willen dat op het braakliggende terrein van in totaal 10 hectare rond de 800 betaalbare woningen worden gebouwd. 'Dat is veel beter voor onze wijk', zegt Meys. 'Als er woningen komen sluit de wijk mooi aan op de Maas.' Een groene wijk, met een diverser samengestelde bevolking en minder verkeer. 'En er is toch enorme behoefte aan nieuwe woningen?'

Doodsteek

Meys: 'Een grote loods wordt één lange grijze wand die onze wijk afsluit. Er komt meer vrachtverkeer bij, terwijl er nu al te veel verkeer is.' Het is, kortom, de 'doodsteek' voor de wijk. Hij is gefrustreerd over de gang van zaken. Over de in zijn ogen heimelijke manier waarop het terrein via via in handen kwam van Leeijen en de gemeente het nakijken had.

Op het stadhuis van Maastricht gaat de voorkeur nog steeds uit naar woningen op het braakliggende terrein. Een woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Gert-Jan Krabbendam (GroenLinks) laat weten dat het city hub-plan van Leeijen 'getoetst zal worden aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving'.

Daarnaast zegt de gemeente in gesprek te zijn met de initiatiefnemers en eigenaren in het gebied om de haalbaarheid van woningbouw te onderzoeken. De Limburgse ondernemer is volgens de lokale media enigszins geschrokken van de ophef en heeft aangegeven te willen kijken naar woningbouw op het terrein.

Welke keuze Leeijen maakt zal mede afhangen van 'het financiële plaatje'. Meys: 'Wij hebben gesprekken met hem gehad. Hij zegt te kijken naar de woningbouwplannen, maar doet tegelijk geen afstand van het city hub-plan.'

Innovatiecampus

Aan het Stadhuisplein in Tilburg probeert verantwoordelijk wethouder Bas van der Pol (D66) het draagvlak voor Wijkevoort te vergroten. Het bedrijventerrein is volgens hem nodig vanwege de grote vraag naar nieuwe vestigingsgebieden voor bedrijven. De gemeente, die liever spreekt van het vriendelijker klinkende 'Werklandschap Wijkevoort', zegt naar de weerstand te hebben geluisterd en de plannen wat aan te passen.

Zo hebben wethouder en ambtenaren het nu over een 'innovatiecampus'. In de antwoorden op vragen staat dat Wijkevoort 'een katalysator voor innovaties in de moderne maakindustrie, logistiek en de daarmee verbonden ondersteunende - slimme digitale - diensten' moet worden. Het gaat om een bijdrage aan de 'nexteconomy', heet het. Van 'grote dozen' wordt niet meer gesproken, maar uit een toelichting blijkt dat er nog steeds grote kavels van 7 hectare kunnen worden vergeven.

De weerstand lijkt alleen maar aangewakkerd. Dat was goed te horen tijdens een hoorzitting van de gemeenteraad afgelopen maandag. Rond vijftig insprekers spuiden hun gal. Woorden als 'gedraai en gekonkel' vielen. Anderen hekelden het plan omdat er natuur wordt opgeofferd om 'mega-ondernemers te pleasen'. Stan Maessen spreekt van 'cosmetische veranderingen' aan het plan.

Op 15 november zal duidelijk worden wat zijn acties hebben opgeleverd. Dan spreekt de gemeenteraad zich uit over Wijkevoort. Tijdens een rit door het gebied laat Maessen weten weinig vertrouwen te hebben in de woorden van de gemeente. 'Kijk, deze huizen verdwijnen. Dat bos gaat ook weg', verzucht hij. 'Uitgerookt door de gemeente.'