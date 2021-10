Industrie Door hackers platgelegd VDL verzoekt medewerkers vrij te nemen Werkmaatschappijen van het industrieel maakconcern VDL, dat sinds vorige week grotendeels platligt door een cyberaanval, hebben werknemers gevraagd verlof op te nemen. De bedrijfsonderdelen hopen daarmee de financiële schade van de digitale aanval te beperken.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Door hackers platgelegd VDL verzoekt medewerkers vrij te nemen Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren