Toerisme en recreatie Reisconcern Corendon wil straks alsnog worden verkocht Corendon vond in Sunweb een partij om samen te overleven in de snel veranderende reiswereld. Maar Sunweb zegde het geplande huwelijk eenzijdig op. De touroperator uit Badhoevedorp gaat op eigen kracht verder, maar lang zal dat niet duren.

