Autofabrikanten verkochten 972,723 auto's in de maand september, een daling van 25% ten opzichte van vorig jaar. De verkoop komt daarmee op het laagste punt sinds 1995, zo meldt de Europese autobranchevereniging ACEA.

Volgens de ACEA komt dit grotendeels door het chiptekort. Gedurende de coronapandemie werd de schaarste aan halfgeleiders voor de chipindustrie alleen maar groter.

Ook in de twee voorgaande maanden daalden de verkoopcijfers al. Dit betekent dat er in 2021 meer maanden waren dat de verkoop daalde dan steeg. Hoewel de ACEA aan het begin van dit jaar nog een groei van 10% voorspelde, lijkt het er nu op dat de verkoopcijfers even slecht of slechter zullen zijn dan 2020.

De toeleveringstekorten worden in de auto-industrie in veel gevallen opgevangen door de prioriteit te geven aan lucratievere modellen en te snijden in onder ander marketingkosten, zo meldt persbureau Bloomberg.

Hoewel de autofabrikanten zo zelf het hoofd boven water kunnen houden, gaat het de toeleveringsindustrie minder goed af. Zo hebben auto-onderdelenfabrikanten als het Duitse Hella en Franse Faurecia hun winstvooruitzichten flink naar beneden moeten bijschroeven.