De drukte op Schiphol neemt toe met de versoepelingen van de coronamaatregelen. Gedurende de herfstvakanties, die de komende twee weken in Nederland plaatsvinden, verwacht de luchthaven 2 miljoen reizigers te verwerken.

Dat is drie keer zo veel als in de herfstvakantie van 2020, zo meldt Schiphol vrijdagochtend. Vooral Istanboel, Londen en Barcelona zijn populaire bestemmingen.

Het vliegverkeer is daarmee niet terug op het pre-coronaniveau. In de vergelijkbare periode in 2019 reisden nog 3 miljoen passagiers via de luchthaven.

Donderdag meldde Schiphol dat over geheel september 3,4 miljoen passagiers van, naar of via Schiphol vlogen. In september 2020 waren dat er nog 1,3 miljoen. twee jaar geleden was de septembermaand nog goed voor 6,5 miljoen passagiers.