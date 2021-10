De haven van Antwerpen heeft in de eerste negen maanden van het jaar 179,1 miljoen ton goederen overgeslagen. Dat is 4,8% meer dan in dezelfde periode in 2020.

Vooral de overslag van stukgoed steeg met 65,9% fors, wat voor een belangrijk deel het gevolg is van de afhandeling van staalgerelateerde producten, zo meldt Port of Antwerp in een handelsbericht.

De belangrijke containeroverslag, die sinds het uitbreken van de coronapandemie te maken heeft met verstoorde handelsstromen, groeide eveneens in de afgelopen negen maanden. Antwerpen noteerde een stijging van 2,8% en kreeg daarmee 9,1 miljoen twintigvoetsequivalenten te verwerken (teu's).

'Ondanks blijvende operationele uitdagingen zoals een ontregelde containerlijnvaart, drukte op de terminals vanwege de pandemie en vertragingen, blijven we groei optekenen in alle segmenten', zegt havenschepen Annick De Ridder, de verantwoordelijke havenbestuurder in de Scheldestad, in een persverklaring.

De haven van Antwerpen is een concurrent van de Rotterdamse haven. Die noteerde over het eerste halfjaar een groei van 5,8% tot 231,6 miljoen ton. De containeroverslag dikte in deze periode aan met 8,7% tot een halfjaarrecord van 7,6 miljoen teu.