Tech en media 'Flipfloppende' Jitse Groen moet het vertrouwen van beleggers terugwinnen Een van de grootste aandeelhouders van Just Eat Takeaway betichtte de maaltijdbezorger van 'rampzalige communicatie'. Donderdag beklimt topman Jitse Groen het podium om investeerders te vertellen over de toekomstplannen.

