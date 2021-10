Zorg 'Heel vervelend, al die rechtszaken die op ons afkomen' Philips verwacht dit jaar minder winst en omzet dan eerder was voorspeld. Bovendien worstelt het bedrijf met een nog veel groter probleem: het terugroepen van miljoenen slaapapneu-apparaten, die patiënten mogelijk in gevaar hebben gebracht. 'Het is een grote kwestie', zegt topman Frans van Houten in een vraaggesprek.

