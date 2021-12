Verzekeraars Manager en agent verkopen 'stiekem' Delta Lloyd-fonds, maar dan is er gedoe over de miljoenenbuit Voor bijna €400 mln verkoopt Delta Lloyd zijn private-equityportefeuille aan een Amerikaanse belegger. De deal blijkt een vooropgezet een-tweetje tussen de eenzame fondsmanager en een bedrijfsagent in geldnood. Maar dan ontstaat er wrevel tussen de twee.

