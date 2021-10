Horeca Tekort aan personeel dwingt horeca nieuwe wegen te zoeken Robots in de bediening, QR-codes op tafel en betere contacten met hotelscholen. Zo gaat de horecasector zelf het personeelstekort te lijf. In het uiterste geval wordt het restaurant een dag in de week gesloten.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Tekort aan personeel dwingt horeca nieuwe wegen te zoeken Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren