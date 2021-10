Juridisch 'Met grootaandeelhouders die hun zin kunnen doen, haal je ook excessen binnen' Nederland is een aantrekkelijke plek voor oprichters en familieaandeelhouders die de macht binnen hun bedrijf niet op willen geven. Beleggers willen af van bepaalde aandelenconstructies, maar vinden de politiek en de Zuidas voorlopig niet aan hun kant.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: 'Met grootaandeelhouders die hun zin kunnen doen, haal je ook excessen binnen' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren