Vervoer Zakenreiziger laat snelle trein naar Parijs en Londen nog links liggen Het internationale treinverkeer groeit weer, ondanks de golf aan nieuwe coronabesmettingen. De zakenreiziger geeft alleen nog niet thuis. De sneltrein naar Parijs schrapt daarom een deel van zijn duurste stoelen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Zakenreiziger laat snelle trein naar Parijs en Londen nog links liggen Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren