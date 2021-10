Vooruit KLM wel, High Tech Campus niet We leven in wat wel de vierde industriële revolutie wordt genoemd, de integratie van kunstmatige intelligentie, robotica en digitalisering. Een van de nationale kraamkamers daarvan staat in Eindhoven, maar de High Tech Campus werd onlangs verkocht aan een buitenlandse investeerder. In Den Haag bleef het stil. Past dat nog wel in een tijd van bedrijfsspionage en geopolitieke strijd om kennis?

