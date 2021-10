Detailhandel Consument moet kerstballen en champagne dit jaar op tijd inslaan Wie zeker wil zijn van kleurige kitsch in de kerstboom en voldoende cadeaus daaronder, moet nu al inkopen doen. Voor zover dat kan, want veel spullen zijn schaars en liggen later in de winkels dan eerdere jaren. Brancheverenigingen waarschuwen: doe de inkopen op tijd, anders eindigt 2021 met een kater.

