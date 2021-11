Detailhandel In België begint de nacht al om 20.00 uur De twijfel in Nederland over uitbreiding van het aantal distributiecentra, kan goed nieuws zijn voor buurlanden. Maar voor een uittocht naar België valt niet te vrezen. Door het verzet van vakbonden tegen flexibele arbeid en door de bureaucratische mallemolen is het land weinig aantrekkelijk voor logistieke bedrijven.

