Industrie Gronings aluminiumbedrijf Aldel is terug bij af Ze waren er bijna. Het plan om aluminiumproducent Aldel winstgevend te verkopen was bijna werkelijkheid, maar de hoge energieprijzen legden een groot deel van het bedrijf plat. Inmiddels voert het Groningse bedrijf voor de derde keer in tien jaar gesprekken met de bonden.

