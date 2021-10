Bestuur 'Als je al die peperdure regels niet snoeit, dan woekeren ze voort' Al jaren klinkt het dat de regeldruk minder moet, maar vanuit Den Haag zwelt de stroom regels alleen maar aan. Onwerkbaar en peperduur, verzuchten bedrijven. Dagelijkse fietscontroles, verplichte pauzes, monsteretiketten; ondernemers zijn onwerkbare regeldruk meer dan zat.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: 'Als je al die peperdure regels niet snoeit, dan woekeren ze voort' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren