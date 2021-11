Detailhandel Big Bang op komst voor Franse supermarktketens Frankrijk telt te veel grote supermarktbedrijven in een stagnerende markt. Het lijkt er sterk op dat grote namen als Carrefour, Géant Casino of Auchan in de nabije toekomst opgaan in een nieuwe mastodont. Niemand wil alleen achterblijven.

