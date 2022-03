De 691 FD Gazellen van 2021 hebben donderdag in Amsterdam hun award in ontvangst genomen. Er zijn ruim 10% minder Gazellen dan het voorgaande jaar, toen de impact van het coronajaar nog niet was inbegrepen.

Ondanks, of juist dankzij de coronacrisis, presteerde elk van deze snelle groeiers bovengemiddeld. Ze boekten in het afgelopen jaar allemaal winst, en groeiden in de periode van 2018 tot en met 2020 met ten minste 20% in omzet. In doorsnee lag de groei op 67%, gelijk aan vorig jaar. De bijeenkomst, die plaatsvond in Theater Amsterdam, was vier maanden uitgesteld vanwege de coronabeperkingen.

Over FD Gazellen De FD Gazellen Awards zijn prijzen die worden uitgereikt aan de snelst groeiende bedrijven van Nederland. Voor 2021 gaat het om ondernemingen die van 2018 tot en met 2020 ten minste 20% omzetgroei lieten zien, in 2018 minimaal €250.000 omzetten en het jaar 2020 winstgevend afsloten.

De coronacrisis ging niet voorbij aan de snelste groeiers van Nederland. Er vielen bedrijven af omdat ze 2020 afsloten met een lagere omzet of verlies boekten. Het resultaat is dat de lijst korter is dan een jaar eerder. Maar ook de FD Gazellen die de lijst wel haalden hebben tegenvallers moeten incasseren. Zij waren in staat de gemiste omzet vlak na de eerste lockdown later in het jaar te compenseren. En sommige FD Gazellen hadden eenvoudigweg wind mee: ze profiteerden van bijvoorbeeld thuiswerken, webwinkelen en toegenomen bestedingen aan huis en tuin.

Dit zijn de 691 winnaars van de FD Gazellen Awards 2021:

Regio Oost:

Categorie klein Bedrijf 1. Van Beekum Specerijen groothandel in kruiden en specerijen 2. Fullstaq ict-dienstverlening 3. Peacock ict-dienstverlening (intelligence automation) Overige FD Gazellen (naar rangorde): 4. DataChecker leverancier van identificatie- en verificatiesystemen 5. Futureprove aanbieden van management traineeships 6. Hoogendoorn Projectbeplanting leveren van interieurbeplanting 7. Grippr inkoopadviesbureau 8. ValidSign platform voor digitale handtekeningen 9. Hipex ict-dienstverlening (hosting webshops) 10. 2Solar software software voor zonnepanelenmarkt 11. Little Wonderland webwinkel in Koreaanse huidverzorgingsproducten 12. OSW platform voor autoverkoop 13. DifferIT ict-dienstverlening (AFAS) 14. House of Tenders adviesbureau (aanbestedingen) 15. Elan Products webwinkel in voedingssupplementen 16. Coffee IT softwareontwikkeling (apps) 17. ARBO Opleidingscentrum veiligheidsopleidingen en -advies 18. Smart Data People opleider en detacheerder van data-professionals 19. Perflectie managementadviesbureau (HR) 20. Van Dam & Oosterbaan datagedreven diensten 21. Alpha Ventilatie specialist in ventilatiesystemen 22. Niice Digital Marketing digitaal marketingbureau 23. Picqer software voor webwinkels 24. Luxonos verhuur apparatuur voor licht/geluid/beeld 25. Internet On Demand leverancier van zakelijke internetverbindingen 26. CODE14 softwareontwikkeling (apps, websites) 27. LeadLogic online marketingbureau 28. Kozijnshop.nl webwinkel in kozijnen (maatwerk) 29. Altios ict- en communicatieoplossingen 30. TIS Group ict-dienstverlening 31. Taurus Corporate Finance adviesbureau (fusies & overnames) 32. Talent voor Transitie opleiden van personeel (energietransitie) 33. SpeedComfort producent slimme ventilatoren 34. AlisQI ict-dienstverlening (industrie) 35. Social Media Hulp online marketingbureau 36. MarketingKarwei marketingbureau 37. Impres online marketingbureau 38. Esuals webwinkel in dameskleding en -schoenen 39. Jelba web- en marketingbureau (apps en sites) 40. Cloudiction ict-dienstverlening 41. KlasseStudent bemiddeling studenten voor de klas 42. Parts On Demand maken van kunststof onderdelen (via 3D-printen) 43. Kemari Digital marketing- en communicatiebureau 44. NeoSEM online marketingbureau 45. TeamQ14 uitzend- en detacheringsdiensten 46. Work Dynamic adviesbureau kantoorinrichting 47. Alona Marketing online marketingbureau 48. Specishops webshop verpakkingen, verlichting en fitness 49. Gorilla IT adviesbureau (transformeren en innoveren) 50. De Inkoop Adviesgroep inkoop- en contractmanagement 51. SST Software softwarebedrijf (maatwerk) 52. Brel Motors groothandel in zonweringonderdelen 53. Arcady softwareontwikkeling 54. Fuego levering van reanimatieproducten 55. 123Advies hypotheekadviesbureau 56. Humanex adviesbureau voor innovatie 57. Boekhout Bedrijfsvloeren verkoop van pvc-vloeren 58. LinkU internet media ict-diensten (research & development) 59. Way2Web Software softwareontwikkeling 60. Unravel Research onderzoeksbureau (marketing) 61. CXO groep bedrijfsadvies mkb (finance, people, digital) 62. Gzicht adviesbureau (zorg/onderwijs/overheid) 63. EF2 digitaal mediabedrijf 64. SoliTrust data-analyse accountancy 65. Vergelijkgroep vergelijkingssites (internet/telecom/energie) 66. Uw Business Online marketingbureau 67. Elitac Wearables vervaardiging van elektronica in textiel 68. Zandstra Financieel Advies financieel adviesbureau (o.a. verzekering/hypotheken) 69. Activaa Accountants en Adviseurs accountancykantoor 70. Piggy Loyalty softwareontwikkeling 71. Schuttinggigant webwinkel in (houten) schuttingen 72. RealConnections softwarespecialist voor mkb 73. Evolve consultancy/projectmanagement 74. Welisa ict-dienstverlening (Salesforce) 75. Vertigo 6 marketingbureau (jongeren/digitaal) 76. TRICAS Industrial Design & Engineering industrieel ontwerpbureau 77. Contentleaders marketingbureau 78. Increase marketingbureau (digitaal) 79. Profit4SF adviesbureau (crm-systemen) 80. Lightbase softwareontwikk. (apps en online platforms) 81. Aster Zorg thuiszorgorganisatie 82. Bocavista online marketingbureau 83. Xperity ict-dienstverlening 84. Qseals verkoop mechanische (as)afdichtingen 85. Bureau Vet online marketingbureau 86. Legalsense softwareonwikkeling (juridische sector) 87. Airco HP leverancier in klimaatregeling en koeltechniek 88. Maxani Animal Healthcare dermatologische dierproducten 89. Joust uitzenddiensten (traineeships) 90. DIJ Digital advisering voor digitaliseren bedrijfsprocessen 91. Stuurlui Online Marketing online marketingbureau 92. Boers&Lem Vastgoedconsultants bemiddelingsbureau (onroerend goed) 93. Drukcase.nl groothandel in drukwerk 94. yoreM ict voor vastgoedmarketing 95. Vormkracht10 bouwer van websites en webapplicaties 96. Cle-Ver Consultancy consultancybureau 97. Slimster online producten- en dienstenvergelijker 98. Open ICT ict-dienstverlening 99. Sageon online marketingbureau 100. Helliot Vermogensbeheer vermogensbeheer 101. VisionBI bedrijfsanalyse (data en technologie) 102. B&S Media online marketingbureau 103. Polanski & Partners uitzenddiensten (techniek) 104. Cube softwareontwikkeling zakelijk 105. CFO Capabel Nederland detacheringen (financieel directeuren) 106. R-Go Tools ontwikkelaar ergonomische hulpmiddelen 107. VERDER Fiscaal Specialisten & Accountants fiscale en accountancydiensten 108. St. Anna Advies communicatiebureau (diergeneeskunde) 109. SucceedIT ict-diensten (bedrijfsprocessen/mgmt.info.) 110. Brainstud softwareontwikkeling (onderwijs) 111. De Duurzame Adviseurs adviesbureau voor duurzaamheid 112. Goed Verblijven aannemer in houtbouw 113. Limesquare marketing- en communicatiebureau 114. qcore begeleidingsbureau voor aanbestedingen 115. ConstruSteel Fabrication Software ontwikkelaar bedrijfsbeheersoftware 116. 5 Pillars Research vervaardiging van mondverzorgingsproducten 117. SalesWizard internetmarketing 118. AK Schoonmaakbedrijf schoonmaakbedrijf (zakelijk) 119. Nijhuis Group bedrijfsoptimalisatie (slachthuizen) Categorie middelgroot Bedrijf 1. InnoValor softwareontwikkeling (digitale innovaties) 2. Credit Linked Beheer vermogensbeheer (woningbeleggingsfondsen) 3. Vanderkamp Group verhuur van pompen Overige FD Gazellen (naar rangorde): 4. Today Trading Company handel in levensmiddelen uit Midden Oosten 5. Raamdecoratie.com webwinkel in raamdecoratie 6. 4 Minutes uitzenddiensten (productie/logistiek) 7. GOconnectIT softwareontw. (kabel- en leidingenbranche) 8. De Isolatieshop verkoop van isolatiematerialen 9. Mogelijk platform voor vastgoedfinanciering 10. Zonnestroom Nederland installatie van zonnepanelen 11. Wocozon verhuurder zonnepanelen via corporaties 12. Hypostore webwinkel in ruitersportartikelen 13. CAPE Systems Integration ict-dienstverlening (supply chain) 14. Novades verwerking grondstoffen voor foodindustrie 15. MILabs vervaardiging medische instrumenten en hulpmiddelen 16. Trading Toppers webwinkels in haar- & beautyproducten 17. Significant Synergy adviesbureau (inkoop) 18. Vivafloors leverancier van pvc-vloeren 19. Intus softwareontwikkeling (personeelsplanning) 20. B&P Professionals uitzending en detachering 21. Kracht Recruitment werving en selectie 22. Emico softwareontwikkeling (webshops) 23. Aexus adviesbureau op gebied van verkoop 24. DRDS projectmanagement in de retail 25. Capital Value Group beheerder van woningbeleggingsfondsen 26. Be Beauty webwinkel in huidverzorgingsproducten 27. SB Supply Europe webwinkel in telefoonaccessoires 28. Profipack Verpakkingsmaterialen groothandel verpakkingsmaterialen 29. DVJ Insights marktonderzoekbureau 30. Bluefield Finance adviesbureau (transformatie bij bedrijven) 31. QDP vervaardiging van kunststof producten 32. Financial Lease Nederland platform financial lease voor ondernemers 33. RedLogic ict-dienstverlening (infrastructuur) 34. Kok Groep gevelwerkzaamheden (metselen, isoleren) 35. Experius ict-dienstverlening (e-commerce) 36. APPSolutely ict-dienstverlening (Salesforce) 37. MB-ALL detacheren (handhaven veilig-/leefbaarheid) 38. Tsavo Groep adviesbureau (verduurzamen gebouwen) 39. Plat4mation adviesbureau (online diensten) 40. DSIT online groothandel in server- en patchkasten 41. E-WISE opleidingscentrum voor professionals 42. Copijn Landschap groenontwerp van buitenruimtes 43. TrapXpress Traprenovatie verzorgen van traprenovaties 44. Kooiker Zuigtechniek Staphorst specialist in zuig- en blaastechniek 45. A. Foeth handel in gebruikte procesapparatuur 46. Kitcentrum.nl webwinkel in kit en lijm 47. Estivo Trading groothandel in hout 48. Shock Media ict-dienstverlening (managed hosting) 49. Team Nijhuis communicatiebureau (inbound marketing) 50. Optimizers Group logistieke dienstverlening 51. Missing Piece ict-dienstverlening (outsourcing) 52. Matchd uitzending en detachering (overheid) 53. Sunmaster Nederland vervaardiging van buitenzonwering 54. CloseSure Utrecht ict-diensten (test software, consultancy) 55. AQ Group onderhoud van klimaat/drinkwatersystemen 56. MendriX softwareontw. (transporteurs en koeriers) 57. ITvisors ict-dienstverlening (SAP/Mendix) 58. Zolemba online etikettendrukkerij 59. ZAZU ontwerp van slaapbevorderende producten 60. Move4Mobile ict-dienstverlening (mobiel) 61. heerlijkehuisjes.nl bemiddeling in vakantiehuizen 62. PS Energy Services adviesbureau (energie) 63. Carthago ICT ict-dienstverlening 64. Happy Idiots online marketingbureau 65. Uitzendbureau HET uitzend- en detacheringsdiensten 66. Akroh producent kunststof (hals)bandproducten 67. Paardekooper Private Insurance verzekeringskantoor 68. Fashcom webwinkel in mode 69. 12Build Sales platform koppeling aannemer/bouwpartners 70. VoiceData telecom/internet-provider 71. Snijder Filtertechniek verkoop industriële filters 72. Sparkles platform om eigen kaartjes te ontwerpen 73. Eastern Enterprise softwareontwikkeling (maatwerk) 74. Eminent uitzendbureau/bemiddeling (techniek) 75. DVTadvies adviesbureau (bedrijfshuisvesting) 76. Vindsubsidies adviesbureau voor subsidieaanvragen 77. Optimo Business Services adviezen voor procesoptimalisatie 78. Knoworries ict-dienstverlening 79. Qquest scholing van jonge mensen tot ict'er Categorie groot Bedrijf 1. Elk Bedrijven bouwbedrijf 2. Esdec producent zonnepanelen-montagesystemen 3. Inventum Huishoudelijke Apparaten leverancier van huishoudelijke apparaten Overige FD Gazellen (naar rangorde): 4. Dutch Toys Group webshop in buitenspeelgoed 5. ProfiNRG verkoop en installatie van zonnepanelen 6. Vierhouten Pallets/De With Pallets verkoop van pallets 7. Zonnepanelen op het dak verkoop en installatie van zonnepanelen 8. Zonneplan verkoop en installatie van zonnepanelen 9. Smartphonehoesjes.nl webwinkel in telefoonaccessoires 10. 4BLUE groothandel in zonnestroomsystemen 11. Orange Pharma farmaceutische groothandel 12. Quoratio Group detacheerder van procesprofessionals 13. Azerty webwinkel in computer(onderdelen) 14. Infradax ict-dienstverlening (mkb+) 15. Seven Stars ICT Group ict-dienstverlening 16. Plinten & Profielen Centrale leverancier voor vloerspecialisten 17. De Beer International vervaardiging van kunststof en rubberen onderdelen 18. Melis Logistics logistieke dienstverlening 19. Columbus Junior kinderopvang en gastouderbureau 20. NEH Shared Services ict-dienstverlening (woningcorporaties) 21. Cloudwise ict-dienstverlening (aan scholen) 22. Valcon ict-dienstverlening (datamanagement) 23. Working Spirit ICT detacheringbureau (ict-sector) 24. Berdal Rubber en Plastics vervaardiging kunststof- en rubberproducten 25. IlionX Group ict-dienstverlening 26. Vita Plastics leverancier van plastics

Regio Noord:

Categorie klein Bedrijf 1. ON. Digital Marketing marketingbureau (online) 2. Wovar webwinkel in schroeven en ijzerwaren 3. Ledhandel24 webwinkel in led-werkverlichting Overige FD Gazellen (naar rangorde): 4. Opnieuw circulair bedrijf in kantoormeubilair 5. Floer vervaardiging van houten vloerdelen 6. SmartRanking online marketingbureau (SEO) 7. GMU online marketingbureau 8. Tomorrowmen marketingbureau (digitaal) 9. Puur ICT ict-dienstverlening 10. Stock Today webwinkel in sokken 11. GroenOpgewekt leveren van duurzame energie-oplossingen 12. BMTEC lasersnijden van kunststoffen 13. Duovorm exploitatie van webshops (doe-het-zelvers) 14. zaak-shops.nl Nederland specialistische webwinkels 15. SoundImports handel in zelfbouw audiocomponenten 16. European Solar ontwikkeling van solarprojecten 17. MGciviel adviesbureau (aanbestedingen) 18. Dopple ontwikkeling technologie voor bluetooth 19. Zapphire softwareontwikkeling (zorg/gemeenten) 20. Brandmerck online marketingbureau 21. Care for Skin webwinkels in verzorgingsproducten 22. Sinnergie installeren van zonnepanelen 23. Harvest Digital digitale marketingdiensten 24. STEP Engineering technische ingenieursbedrijf 25. TriplePro Online Marketing online marketingbureau 26. Yobbers online platform voor vacatures 27. 050media online marketingbureau 28. Rovecom Agri & Food softwareontwikkeling (agrisector) 29. Het Kleine Prinsje kinderdagverblijf 30. Qlic Internet Solutions softwaredienstverlening (crm & erp) 31. 101BHV.nl training in bedrijfshulpverlening 32. Administratiekantoor S. de Jong administratiekantoor (boekhouden/financieringen) Categorie middelgroot Bedrijf 1. Select Gezelschap uitzendbureau 2. Cookinglife webwinkel voor klussers/kookliefhebbers 3. Sfeer.nl (web)winkel in meubels en woonaccessoires Overige FD Gazellen (naar rangorde): 4. enie.nl leverancier van zonne-energie installaties 5. Solarfields Nederland bouw en beheer van zonneparken 6. CTNET ict-dienstverlening 7. Finanxe Management arbeidsbemiddeling 8. Woodpacker Trading vervaardiging van pallets 9. Voys United levering vaste telefonie via internet 10. BTN de Haas agrarische groothandel Categorie groot Bedrijf 1. Gadero webwinkel in tuinhout en sierbestrating 2. Miron Violetglass vervaardiging van glasverpakkingen 3. Corparis detacheringsbureau Overige FD Gazellen (naar rangorde): 4. FiscFree adviesbureau (werkkostenregeling) 5. Gallagher Europe (web)winkel in agrarische producten 6. Van Vuuren Grou leverancier in deuren 7. Wits Noord schilder- en glaszetbedrijf 8. Van der Werff Logistics logistiek dienstverlener

Regio Zuid:

Categorie klein Bedrijf 1. Jifeline Networks systemen voor voertuigdiagnose 2. Gorilla Services softwareontwikkeling (klantcontact) 3. MvH Media marketingbureau (online) Overige FD Gazellen (naar rangorde): 4. MailBlue softwareontwikkeling (e-mailmarketing) 5. MailCampaigns marketingbureau (campagnes via e-mail) 6. RoomRaccoon softwareontwikkeling (hotel management) 7. Online Multi Stores webwinkels in LED-verlichting 8. Telescopic Mast handel in bewakingskasten en lichtmasten 9. Scooperz online marketingbureau 10. Technix detachering (technisch personeel) 11. BBQ Experience Center webwinkel in barbecues 12. Sim-Lab maken van hardware voor game-industrie 13. NoBears Group digitaal marketingbureau 14. Kweekers ict-dienstverlening (AFAS) 15. ZeroPlex softwareontwikkeling voor mkb'ers 16. Jennen Financieel en Belastingadvies financiële en fiscale diensten 17. Eleshop webwinkel in gereedschap 18. Weekend Creative Agency marketingbureau/art-producties 19. eCoachPro adviesbureau (ontwikkeling van werknemers) 20. Maddox Media platformen voor kortingsacties 21. Freightwatch Benelux logistieke dienstverlening 22. Selectclean schoonmaak- /glazenwassersbedrijf 23. Vrijopnaam ontwikkeling van zonneparken 24. Brandpreventiewinkel webwinkel in brandpreventieartikelen 25. Master Grills verkoop van grill barbecues 26. Dex International M&A adviesbureau (fusies en overnames) 27. Lux Consulting adviesdiensten (nutssector) 28. Cloudoe communicatieadviesbureau 29. VB+ Vastgoedmanagement adviesbureau in vastgoed 30. Solvos softwareontwikkeling (Mendix platform) 31. OWOW Projects digitaal mediabedrijf 32. Transform Data International ict-dienstverlening 33. BlueRock Logistics softwareontwikkeling (transport en logistiek) 34. Stijlbreuk softwaredienstverlening (ontwikkeling apps) 35. Officetopper.com webshop in interieurontwerp 36. Gripp.com softwarediensten 37. Bluehub adviesbureau (innovatie) 38. Bodi Zorgt uitzenddiensten (zorg) 39. ITAM Solutions softwareontwikkeling 40. MijnMarketing.com full-service marketingbureau 41. HV Media online marketingbureau 42. SuitIT ict-dienstverlening 43. Legent adviesbureau (financiële risico's) 44. SMART Real Estate adviesbureau (vastgoedsector) 45. Emma Handson aanbieden van secretariële oplossingen 46. Lyfter ontwikkelaar websites en apps 47. Scherponline.nl online marketingbureau 48. MultiBel alarmeringsdienst in de cloud 49. Epic-Auctions online en fysieke veilingen 50. Racingnews365 mediabedrijf (F1-nieuws) 51. PersoneelsDienstenCentrum Veghel arbodiensten 52. De Merchandise Fabriek promotieartikelen en merchandise 53. Social Care Network ict-dienstverlening (SaaS-software) 54. Chemploy werving en selectie (chemie, food en pharma) 55. Guitjens Verzekeringen & Risicobeheer tussenpersoon voor verzekeringen 56. De essentie van gebiedsontwikkeling projectmanagement gebiedsontwikkeling 57. Doleweerd groothandel in bromfiets- en scooteronderdelen 58. WePayroll payrolldiensten 59. Get Hooked digitaal adviesbureau 60. Forward Fiscalisten adviesbureau (belastingen) 61. Talent ON organisatieadviesbureau (talentontwikkeling) 62. Europresto webwinkel in kantoor- en magazijnbenodigdheden 63. Buro 3 internetadviesbureau (webshops) 64. Online Klik online marketingbureau 65. Servatus Vermogensmanagement vermogensmanagement 66. BPM Software softwareontwikkeling 67. Stultiens Group vervaardiging van stempels 68. Goal 043 ontwikkelaar van educatieve games en websites 69. ikbenmama webwinkel in babyartikelen 70. Hello New Day adviesbureau (innovatie) 71. Afdeling Online online marketingbureau 72. F-Fort verandermanagementbureau 73. Alba Concepts advies en projectmanagement 74. Studio Mango ontwerpstudio 75. U Digital marketingbureau (online) 76. LesautoDeal verhuur en lease (lesauto's) 77. De Koffieboer groothandel in koffie en koffieautomaten 78. ZUID Creatives online marketingbureau Categorie middelgroot Bedrijf 1. Betersport webwinkel in sport- en fitnessartikelen 2. ON THAT ASS International webwinkel in boxershorts 3. Table du Sud vervaardiging van houten meubels Overige FD Gazellen (naar rangorde): 4. Solar Concept leveren van duurzame energie-oplossingen 5. Finance Club werving en selectie (financiële sector) 6. Markteffect marktonderzoekbureau 7. Toppy webwinkels (zwembad, vijvers en outdoor) 8. OFYR Global vervaardiging van buitenkooktoestellen 9. Hermans & Hermans handelsbedrijf bedrijfsmiddelen & auto's 10. Deponti Group terrasoverkappingen, schuifwanden, etc 11. OXplus ict-diensten (transport- en energiesector) 12. Mtools webwinkel in gereedschappen 13. Ecotap exploitatie oplaadpunten elektr. auto's 14. Van Meer Industrial Services installatiebedrijf (industrie/marine) 15. Parakar Group payrollbedrijf (met internationale focus) 16. Frans Veugen Bedrijfshygiëne levering vernevelsystemen voor agri- en foodsector 17. Solar Crew verkoop en installatie van zonnepanelen 18. Q-Concepts accountancy, interim en advies 19. Admesy maken van kleur- en lichtmeetapparatuur 20. Merk Echt adviesbureau (intellectueel eigendom) 21. Rackmount.IT vervaardiging computerinbouwsystemen 22. The Talent Recruiters arbeidsbemiddeling (technologie) 23. Safety Masters verkoop veiligheids-/brandwerende kleding 24. Drogist.nl webwinkel in drogisterijartikelen 25. JohnBeerens.com webwinkel (beautyproducten) 26. Otherside Software ict-dienstverlening (verzuimsysteem) 27. Solero Parasols groothandel in parasols 28. Shinga Lacros productie van elektrische vouwfietsen 29. AMR ICT ict-dienstverlening (zorgsector) 30. Happy Idiots marketingbureau (online) 31. Gloudemans rentmeesterkantoor 32. Isolatie.com isoleren van woningen en bedrijfspanden 33. OxHill7 adviesbureau (arbeidsmobiliteit) 34. Webs ict-diensten (commerciële processen) 35. Leseman Car Care verkoopklaar maken van auto's 36. LICHT marketing- en communicatiebureau 37. VDT Advocaten Tilburg advocatenkantoor 38. intoAction digitale marketingdiensten 39. Podotherapie Hermanns paramedische praktijk 40. Spectro vervaardiging van reinigingsmiddelen 41. JvS Zonwering leverancier van zonweringen 42. Clavis vermogensbeheer 43. Pocos serviceprovider internet en telefonie 44. Bluebird Day e-commerce bureau 45. Fingerspitz online marketingbureau 46. PTWEE adviesbureau (test ict-softwarepaketten) 47. e-Quest Groep ict-dienstverlening 48. PVM Eindhoven adviesbureau (vastgoed) 49. Wico Units verkoop en verhuur van tijdelijke ruimten 50. Republiq NL vastgoedadviesbureau 51. ITrainee uitzenden (trainees in SAP) 52. Rubix softwareontwikkeling (webservices) 53. Link-it ict -dienstverlener 54. Innvolve Groep ict-dienstverlening 55. Topgiving webwinkel in relatiegeschenken 56. Grizzly New Marketing online marketingbureau 57. Johnson Petfoods groothandel in diervoeding (hond/kat) 58. cards PLM Solutions softwareontwikkeling (transformatie) 59. Hexspoor E-fulfilment logistiek dienstverlener Categorie groot Bedrijf 1. HBL Online/Fixami webwinkel in gereedschappen 2. Van der Logt Group groothandel in non food-verbruiksartikelen 3. Team Rockstars IT detachering van ict-professionals Overige FD Gazellen (naar rangorde): 4. Home & Garden Solutions vervaardiging van veranda's en zonweringen 5. OTTO Work Force internationaal arbeidsbemiddelingsbureau 6. Etrias webwinkel in meerdere nicheproducten 7. XXL Nutrition handel in voedingssupplementen 8. ChromeBurner Motorgear webwinkel in motorkleding 9. First Impression Audiovisual audiovisuele creatie van beleving 10. Sawiday webshops in sanitair 11. Hoppenbrouwers Techniek installatiebedrijf 12. Profielnorm Group vervaardiging van mezzanine vloeren 13. Begra Group magazijninrichtingen 14. Logistiekconcurrent/Logistiekdirect groothandel en webwinkel (logistiek) 15. Swiss Sense vervaardiging van bedden

Regio West:

Categorie klein Bedrijf 1. Winst uit je woning organisatie van inkoopcollectieven (o.a. woningisolatie) 2. Matt Sleeps leverancier van matrassen 3. Okeedo detacheringsbureau in de zorg Overige FD Gazellen (naar rangorde): 4. AIHR online trainingsbureau voor HR 5. Refinery89 online marketingbureau 6. Humanoids ict-diensten (design, development en training) 7. Amsterdam Data Collective adviesbureau op gebied van dataverwerking 8. Timetohire werving en selectie 9. KAYA Sieraden vervaardiging van sieraden 10. LeadingMile Consulting consultancybureau (implementatie veranderingen) 11. GreenHome advisering verduurzamen (woningen/wijken) 12. Green Food Lab communicatiebureau 13. Mad Pack & Brendly online marketingbureau 14. SOWISO softwareontwikkeling (e-learning) 15. De Prefabriek vervaardiging van prefab aanbouwen 16. Benem webwinkel in leidingsystemen, isolatie, ed. 17. Huyser Fietsen vervaardiging van elektrische fietsen 18. E-bike to go verhuur van e-bikes 19. Lequal online marketingbureau 20. Share Impact Accountants accountantskantoor 21. Storage Share platform voor leegstaand vastgoed 22. TimeChimp softwareontwikkeling (tijdmanagement) 23. Palmo verkoop van terrasoverkappingen (horeca) 24. Quality Heating leveren van duurzame energie-oplossingen 25. Dog with a mission ontwerp en verkoop van halsbanden en -riemen 26. Van Kralingen Exclusive Interiors interieurbouwer voor luxe jachten 27. EV Company levering van laadpalen 28. Woning Media Nederland mediabedrijf (vastgoed) 29. WIJCK verkoop van stadsplattegronden op posters 30. WoodWatch producent van houten horloges 31. Riverwise strategisch adviesbureau 32. Archipel Tax Advice fiscaal adviesbureau 33. Flexx Investments fondsbeheerder in vastgoed 34. Sparkling People/Zomaar/Multi Tradestore evenementen- en recruitmentbureau 35. Mooiwater leverancier van waterontharders 36. Vacatures Online arbeidsbemiddeling via platformen 37. Accent Interactive ontwikkelaar websites, webshops en apps 38. Deurenspecialist Maree verkoop van binnen- en buitendeuren 39. Hague International Group communicatiebureau 40. Commenda vermogensadviesbureau 41. Freelancer.nl online platform voor freelancers 42. DoubleSmart online marketingbureau 43. SFAA administratiekantoor voor ondernemers 44. Strict Staffing uitzendbureau 45. Fleet Cleaner onderwaterreinigingsdiensten aan rederijen 46. Merkala webwinkel in medische/cosmetische producten 47. Hypershop adviesbureau (e-commerce marketing) 48. Henry Handsome designbureau 49. PRCS Performance Delivery organisatieontwikkeling 50. Bereik telecomdiensten (vast nummer op mobiel) 51. StartDock aanbieden van coworking spaces 52. Wholesale Expert Group adviesbureau (groothandel) 53. Erfrechtplanning adviesbureau (erfrecht) 54. Korper ICT adviesbureau (business process automation) 55. Kolpa van der Hoek Makelaars makelaar- en taxatiekantoor (hogere segment) 56. NØLSON shirts webwinkel in herenkleding 57. IT Synergy ict-dienstverlening 58. CNC Verspanen aanbieden van draai- en freeswerk 59. Hoasted webhosting (focus op WordPress) 60. De Jongens uit Schoorl evenementenbureau (bedrijfsuitjes/zomerkampen) 61. Hammerfest creatief bureau (merken) 62. De Groene Grachten adviesbureau (verduurzaming gebouwen) 63. Vermogensbeheer.nl vergelijkingsplatform voor vermogensbeheer 64. La Plume Media communicatiebureau 65. Semwerkt online marketingbureau 66. Public Cinema marketingbureau voor publieke sector 67. NONONS Beheer opleiding/training op gebied van coaching 68. 24Baby Group mediabedrijf (zwanger- en ouderschap) 69. WARP Systems vervaardiging van vloer- en wandverwarming 70. Storingservice.nl 24/7 storingsdiensten 71. ParcelParcel Netherlands verzendplatform voor ondernemers 72. IWB Agency online advertentiebureau (GoogleAds) 73. Steiger B personeelsdiensten (maatschappelijk) 74. Printhuys printdiensten 75. Lion Finance accountantskantoor 76. Leadgate Europe adviesbureau (online marketing) 77. Weave ontwikkelaar van digitale applicaties 78. Oomen Verhuizers verhuisbedrijf 79. LeaderTelecom aanbieden certificaten websitebeveiliging 80. Van der Bouw adviesbureau in bouwsector 81. FinaForte Beheer adviesbureau (financieringen/hypotheken) 82. Morrow creatief bureau (merken en digitale ervaringen) 83. Gapstars ondersteunen van groei d.m.v. scrum 84. Online Department online onderzoeks- en ontwerpbureau 85. SENS Online Solutions ict-dienstverlening 86. JEROME van Bluedesk digitaal marketingbureau 87. CrossOver arbeidsmarktinnovatiebureau 88. OptimaData ict-dienstverlener (open source databases) 89. ZZA it-dienstverlener (zorg) 90. Igloocoolers webwinkel in koelboxen 91. Webreact online marketingbureau 92. DRIIVN online marketingbureau 93. Maatwerk Online online marketingbureau 94. Somention online communicatiebureau (social media) 95. Rein & Fijn schoonmaakbedrijf (zakelijk) 96. DoubleDividend Management beleggingsadvies (verantwoord beleggen) 97. FiSer Consulting adviesbureau (financiële sector) 98. 2Bfound adviesbureau voor online marketing 99. ST/Warmte installateur verwarmingsinstallaties 100. A&H Finance financieel adviesbureau (o.a. hypotheken) 101. Retail Media Support online platform voor folders 102. BB Dienstverlening facilitaire diensten (schoonmaak) 103. Over/Nieuw projectbureau vernieuwing publieke sector 104. Bambuu adviesbureau (marketingbeleid mkb) 105. b-autoclaaf.nl handel medische installaties (sterilisatie-app.) 106. Easy LMS ontwikkeling online quizzen en scholing 107. Validators adviesbureau (data-analyse) 108. PHI Factory adviesbureau voor duurzaamheid 109. Amolé belastingadvies- en administratiekantoor 110. OpenFiber aanbieder van internet en tv 111. Cream ict-dienstverlening (e-commerce) 112. SubsidyCloud verlenen van subsidie-adviezen 113. Top Comfort & Safety distributeur in devicehouders 114. Mihos internetdiensten (hosting) 115. CF Report advies voor financiële verslaglegging 116. Whello online marketingbureau 117. Brandfirm online marketingbureau 118. Goos Online online marketingbureau 119. Hands Off vervaardiging van duurzame chocolade 120. Tax is Exciting advieskantoor (fiscaal) 121. Petrogenium adviesbureau (olie, gas en petrochemie) 122. Olifant Media online marketingbureau 123. Koos Rook Financiële Diensten financieel adviesbureau (o.a. verzekering/hyp.) 124. bMEDcare webwinkel in persoonlijke verzorgingsproducten 125. Mecona IT softwareontwikkeling (beheer van materieel) 126. Procademy ict-diensten (advies voor online effectiviteit) 127. Semantica softwareontwikkeling 128. Merkelijkheid marketingbureau (merkontwikkeling) 129. Hybrid IT Solutions ict-dienstverlening (developing) 130. Mercurius Vermogensbeheer vermogensbeheerder 131. 247 Watersnijden specialist in watersnijden 132. Business Mobile telecomdiensten voor mkb'ers 133. Captains digitaal mediabedrijf (storytelling) 134. VHS Beveiliging installatie van beveiligingsapparatuur 135. Joinson & Spice accountancybureau 136. Troublefree softwareontwikkeling (handel) 137. Intigris ict- adviesbureau voor mkb+ 138. Uitgetypt.nl audio- en video omzetten naar tekst 139. Widenhorn bewerking van metalen platen 140. Finally an agency communicatiebureau Categorie middelgroot Bedrijf 1. NextNovate adviesbureau (digitale werkomgeving) 2. e-Flora online verkoop bloemen voor bedrijven 3. Yumeko vervaardiging duurzaam beddengoed Overige FD Gazellen (naar rangorde): 4. 200 Fahrenheit ontwikkeling en verkoop van barbecues 5. Spril personeelsdiensten (klantcontact, overheid en zorg) 6. igen Group uitzenddiensten (digitaal talent) 7. Rapid Circle softwareontwikkeling 8. Youwe ict-dienstverlening (e-commerce/apps) 9. Derksen & Drolsbach adviesbureau (transformatie bij bedrijven) 10. Capestone groothandel in netwerkapparatuur 11. Tandheelkunde Groep Nederland keten van tandartspraktijken 12. Spring Services adviesbureau (vastgoedsector) 13. Codelogic ict-dienstverlening (klantcontactsoftware) 14. Xomnia softwareontwikkeling (big data) 15. Blue Bricks ict-adviesbureau 16. LEDstores Europe webwinkel in led-verlichting 17. Comaen recruitmentbureau (bouwsector) 18. AES Trading International handel in luxe consumentenartikelen 19. Vonders detacheringsbureau 20. Breedweer Facilitaire Diensten facilitaire dienstverlening 21. FENTO Knee Protection vervaardiging van kniebeschermers 22. Pimm Solutions webwinkel (bloemen, taarten, cadeaubonnen) 23. Goodzo Nederland ict-dienstverlening 24. We Make It Work webwinkel in foto's en kunstwerken 25. Privium Fund Management vermogensbeheer 26. 2moso handel in elektronica-accessoires 27. Digital Power adviesbureau (data-analyse) 28. HelloPets webwinkel in honden- en kattenvoeding 29. Nomobo videoproductiebedrijf 30. Centraal Invorderings Bureau incassobureau 31. Catalyze advies financiering (biotech/life sciences) 32. GRESB datadiensten voor vastgoed- en infrasector 33. Quades werving en selectie (ict-sector) 34. ARC People uitzender interim en risk management 35. Online Payment Platform online betaalplatform 36. Jobsrepublic social mediabureau 37. Certus Groep arbeidsbemiddeling (overheid) 38. Podobrace Groep webwinkel in medische hulpmiddelen 39. Yellowgrape e-commercebureau 40. OBI4wan mediamonitoring en online klantcontact 41. Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht steun letselschadeslachtoffers 42. Betonstaal.nl leveren van betonstaal 43. FourTOP Automatiseringsgroep ict-dienstverlening (werkplek in cloud) 44. Perfectly Basics webwinkel in modeartikelen 45. Nextpertise aanbieder van breedbandverbindingen 46. Sense Keukens detailhandel in keukens 47. Wepublic adviesbureau (communicatie) 48. NewBe tv- en filmproducties 49. QTC Recruitment werving en selectie (life science) 50. Expat Mortgages hypotheekdiensten voor expats 51. Team Bliss adviesbureau (veranderingsmanagement) 52. Overstappen.nl vergelijksites (verzekering/energie/lenen) 53. Scribbr platform voor het nakijken van scripties 54. Your Cargo Contact logistiek dienstverlener 55. Mail to Pay ict-dienstverlening (facturatie) 56. Staan Finance & Consultancy recruitmentbureau (finance en interim) 57. Glasnost International pr-bureau 58. Anna + Nina groothandel in sieraden 59. BPI Services aanbieder van identificatie- en smart touchproducten 60. Sira Logistics logistiek voor e-commercebedrijven 61. HR2day ict-dienstverlening (personeelsbeheer) 62. HCS Company softwareontwikkeling (automatisering) 63. Synergie Ingenieurs adviesbureau (projectmanagement) 64. Relatics softwareontw. (beheer projectinformatie) 65. Grip op finance interim management, consultancy 66. Senior Service uitzenden en detachering (mantelzorg) 67. Van Herk Makelaardij makelaarskantoor 68. SDIM online marketingbureau 69. iClicks Nederland online marketingbureau 70. IGG Bouweconomie adviesbureau (bouweconomie) 71. The Little Green Bag (web)winkel in tassen en accessoires 72. Gebiedsmanagers civieltechnisch adviesbureau 73. BigBrands verkoop en inrichter van kantoormeubilair 74. Proxy Services ict-dienstverlening 75. Billink betaaldiensten (achteraf betalen) 76. Clever Strategy marketingbureau 77. Future Facts bedrijfsanalyse (data en technologie) 78. hallo, ict-dienstverlening (MKB) 79. Finance Factor werving en selectie (financiële sector) 80. 100%EMAIL ict-dienstverlening (e-commerce) 81. Helden Van Nu ict-diensten (internetservices voor MKB) 82. Binck Groep uitzend- en detacheringsdiensten 83. Doosopmaat.nl vervaardiging van kartonnen verpakkingen 84. Wenneker.Amsterdam productiebedrijf (online films) 85. Agium detachering van financiële professionals 86. i4talent Groep uitzend- en detacheringdiensten 87. Validata Group screenen van (potentiële) werknemers 88. Visma Nmbrs softwareontwikkeling (salarisverwerking) 89. Yellow Star Solutions softwareontwikkeling (logistieke sector) 90. Hoffelijk Financieel opleidings- en consultancybedrijf (financieel) 91. Jalt online marketingbureau 92. Gen25 adviesbureau en softwareontwikkeling 93. Erkamp Projectservice projectstofferingsbedrijf Categorie groot Bedrijf 1. i3D.net ict-dienstverlening (hosting) 2. HBM Machines handel in hout-/metaalbewerkingsmachines 3. BuyBay platform voor verkoop retouren en voorraden Overige FD Gazellen (naar rangorde): 4. Beequip leasing van zwaar materieel (o.a. bouw/infra) 5. BModesto Groep groothandel in farmaceutische producten 6. Wortell ict-dienstverlening 7. Aeves Groep werving en selectie (sales en marketing) 8. MisterGreen leasemaatschappij (elektrische auto's) 9. Tegeldepot.nl webwinkel in sanitair 10. Das Automotive Services import van (tweedehands) auto's 11. Social Blue social mediabureau 12. Isero technische groothandel 13. QWIC vervaardiging van elektrische fietsen 14. Vibe Group werving en selectie (it-sector) 15. Havatec ontwikkeling geavanceerde machines 16. EN HR solutions recruitmentbureau (online) 17. Navetto groothandel in duurzame energiesector 18. Daan uitzending en detachering (publieke sector) 19. Tony's Chocolonely maken van verantwoorde chocolade 20. Samen Professionals arbeidsbemiddeling (zorg en onderwijs) 21. Hero Interim Professionals uitzend- en detacheringsdiensten (ict-sector) 22. KMM Groep kennisoverdracht en informatiebeheer 23. Dataplace ict-dienstverlening (datacenter) 24. Vanberkel Professionals adviesbureau (financiële sector) 25. Otolift Trapliften vervaardiging van trapliften 26. Allport Netherlands logistieke dienstverlening (lucht- en zeevracht) 27. B2C Europe logistieke diensten 28. YER Group werving en selectie 29. Openprovider adviesbureau (softwareoplossingen) 30. Milieu Service Nederland afvalinzamelaar (o.a. vertrouwelijk papier) 31. Milgro Groep afval- en grondstoffenmanagement

