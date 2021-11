Energie Te koop: NAM-platform in de Noordzee, ook geschikt voor CO₂-opslag De NAM wil zijn gasvelden verkopen. Dus ook de L9-FF-1. Dat was de grootste platform in de Nederlandse Noordzee. Een cashcow die in 2001 ruim vijf miljard kuub gas produceerde. Nu is dat nog maar een fractie. De vraag is wie zoiets wil kopen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Te koop: NAM-platform in de Noordzee, ook geschikt voor CO₂-opslag Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren