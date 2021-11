Detailhandel Kringloopwinkel is de muze van Ikea en Coolblue Winkelketens willen duurzaam zijn, maar slechts eentje neemt circulariteit sinds jaar en dag serieus. De kringloopwinkel. En dat betaalt zich nu uit, merkt warenhuis Het Goed. Zelfs grote winkelbedrijven kloppen aan om samen te werken met de snelgroeiende kringloopketen.

