Horeca Amsterdamse pizzabakker wil honderden Duitse zaken openen Philippe Vorst, medeoprichter van New York Pizza, verkocht afgelopen zomer de franchiseketen en kocht vervolgens drie pizzaketens in Duitsland. Hij ziet daar ruimte voor duizend zaken.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Amsterdamse pizzabakker wil honderden Duitse zaken openen Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren