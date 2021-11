Tech en media Nieuw advertentieplatform slaat de mediabureaus als tussenpersoon over Afgelopen week is onder de naam Media Futures Market een nieuw advertentieplatform van start gegaan dat adverteerders in direct contact brengt met uitgeverijen, zonder tussenkomst van de mediabureaus. 'Mediabureaus verdienen te veel geld op een niet transparante manier', zegt de oprichter van het platform. De sector zelf vindt dat een achterhaald verhaal.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Nieuw advertentieplatform slaat de mediabureaus als tussenpersoon over Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren