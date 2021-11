Auto Machtigste vrouw uit Duitse autowereld voelde zich op school een exoot Bij Volkswagen ligt topman Herbert Diess onder vuur omdat hij meer oog zou hebben voor de successen van concurrent Tesla dan voor de eigen werknemers. Met de Italiaans-Duitse gastarbeidersdochter Daniela Cavallo heeft hij een geduchte opponent.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Machtigste vrouw uit Duitse autowereld voelde zich op school een exoot Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren