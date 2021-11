Vervoer Het walhalla voor de megadozen loopt tegen grenzen aan Trade Port Noord is als een succesverhaal. Het voormalige landbouwgebied bij Venlo biedt ruimte aan de modernste distributiecentra van Nederland, en wordt geprezen om de landschappelijke inpassing en ruimtelijkheid. Maar de kritiek groeit op de 'verdozing' van het landschap en het gebrek aan aansluiting bij bestaande bedrijven. De vraag naar grond blijft ondertussen onverminderd groot.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Het walhalla voor de megadozen loopt tegen grenzen aan Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren