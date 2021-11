Tech en media Superdunne chips maken, en die dan stapelen ASMI en Besi investeerden jaren in nieuwe technologieën die de productie van complexere chips beter en goedkoper moeten maken. Dat betaalt zich uit, nu de markt voor die chips snel groeit. Maar wat doen ze nou precies, daar in Almere en Duiven?

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Superdunne chips maken, en die dan stapelen Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren