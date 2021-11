Vastgoed Financiële problemen dreigen bij afketsen Feyenoord City De Rotterdamse gemeenteraad debatteert donderdag over Feyenoord City. De voetbalclub zou een jaar uitstel willen voor het ambitieuze stadionproject vanwege de hoge bouwkosten, maar de kans is klein dat de Rotterdamse politiek dat ook wil. Als het project sneuvelt, dreigen financiële problemen.

