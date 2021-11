Financiële sector Nubank wordt straks een van de grootste bedrijven van Latijns-Amerika De Braziliaanse internetbank Nubank richt zich op jongeren en snelle dienstverlening. De bank die in december naar de beurs van New York gaat, ziet zichzelf meer als een techbedrijf dat bijna toevallig financiële diensten verleent.

