Auto Peter Bijvelds laat zich door niemand wegsturen Peter Bijvelds (43) is met zijn elektrischebussenmaker Ebusco naar de beurs gegaan. Het is de bekroning van dertig jaar ondernemen en nooit opgeven. Niet na een zakelijke mislukking, en zelfs niet toen zijn vader bij hem in de auto stierf.

