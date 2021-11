Diensten Hongerige Tsjech neemt een grote hap uit PostNL De 46-jarige Tsjechische miljardair Daniel Kretinsky lijkt op het juiste moment op de juiste plek geboren. Als in de jaren negentig de boedel van het communistische Tsjechoslowakije wordt verdeeld, staat de jonge jurist met zijn neus vooraan. Kretinsky ontwikkelt een onstilbare honger naar aandelen, van schoenenwinkels en tv-zenders tot voetbalclubs en energiebedrijven. Onlangs kocht hij een belang van 20% in PostNL.

