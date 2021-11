Milieu en klimaat VNO-NCW overvallen door Glasgow-draai kabinet: 'ruim 13.000 banen op het spel' Bedrijven in de offshore-industrie zijn 'overvallen' door de plotselinge beslissing van het kabinet een overeenkomst op de Glasgowtop over het stoppen met investeringen in fossiele projecten in het buitenland te ondertekenen. Dat zegt voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW, Ingrid Thijssen, tegen het FD.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: VNO-NCW overvallen door Glasgow-draai kabinet: 'ruim 13.000 banen op het spel' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren