Woningmarkt Hoe Amsterdam en Rotterdam beleggers willen weren van de woningmarkt Na Amsterdam en Haarlem presenteerde ook Rotterdam deze week de details over het opkoopverbod voor huizen. Ze hebben allen één doel: starters een kans geven en particuliere woningbeleggers weren. Maar waar de hoofdstad kiest voor een stadsbreed verbod, wijst de havenstad een paar wijken aan. Hoe pakt dat uit?

