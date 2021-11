Tech en media

Hearst Netherlands brengt het lek opnieuw boven

Iedere Nederlandse bladenuitgever moet vroeg of laat een keer reorganiseren om de eeuwige krimp in print op te vangen. Voor Hearst Netherlands was het in mei van dit jaar zo ver. Eigenlijk had het al eerder gemoeten, zegt country manager Marscha Krouwel. Nu het achter de rug is gelooft zij weer in de toekomst van het bedrijf.