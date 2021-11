Luchtvaart

Air India komt thuis bij de Tata’s – en neemt een miljardenschuld mee

Tata neemt het noodlijdende Air India over. Daarmee is de cirkel rond, want J.R.D Tata, grondlegger van het industrieconglomeraat, was in in 1932 ook de oprichter van India's luchtvaarttrots. De vraag is of de Tata's de maatschappij nog kunnen redden.