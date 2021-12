Tech en media Nederlandse techondernemer wordt durfkapitalist Succesvolle Nederlandse techondernemers steken hun miljoenen in nieuwe start-ups. Niet alleen de grote sterren van Adyen, Mollie of Booking, maar een hele groep is nu durfinvesteerder. De techmiljonairs geven geld — dit jaar al ruim €750 mln — en ondernemerskennis door aan de nieuwe generatie. Nederland geldt als de ‘hottest tech hub’ van Europa.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Nederlandse techondernemer wordt durfkapitalist Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren