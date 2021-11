Energie

Eenzamer dan ooit: Shell

Geliefd is de Koninklijke nooit geweest in Nederland, maar lange tijd kon niemand om het bedrijf heen. Nu Shell dringend vrienden nodig heeft, neemt het de wijk naar Londen. Daar zal het in elk geval niet snel in z'n eentje de kop van jut zijn. Een ingewijde: 'We wisten vanaf 2018 dat we zouden gaan.'