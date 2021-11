Banken Heeft Nederland een nieuwe vastgoedbank nodig? Nederland staat een geweldige bouwopgave te wachten. In het komende decennium moeten een miljoen huizen worden gebouwd. Maar de traditionele financiers geven niet langer thuis. Wie springt in het financieringsgat?

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Heeft Nederland een nieuwe vastgoedbank nodig? Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren