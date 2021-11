Binnenland Bedrijven in de knel door terugbetalen belastingen De coronapijn is ongelijk verdeeld tussen bedrijven. Zwaar getroffen ondernemers hebben een flinke dobber aan het terugbetalen van uitgestelde belastingen. Daar komt een nieuwe coronagolf bovenop. Moet het kabinet meer doen?

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Bedrijven in de knel door terugbetalen belastingen Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren