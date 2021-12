Tech en media ASMI-topman: wij zijn David die vecht tegen drie reuzen ASMI heeft zich jarenlang vooral gericht op de ontwikkeling van nieuwe technologieën en hield de buitenwereld op afstand. Maar de tijden zijn veranderd. Met een nieuw bestuur is ook een nieuw tijdperk aangebroken. 'De verwachtingen veranderen.'

