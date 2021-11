Tegenslag 'De klap van het plafond maakte een eind aan alle zorgeloosheid’ Goed kunnen leren, goed kunnen feesten. Maar als in een restaurant een deel van het plafond op haar hoofd valt, verandert het leven van Wies Bratby. Haar geheugen is een zeef, toch maakt ze haar studie af en gaat voluit aan het werk. Maar die nieuwe bewijsdrang blijkt een valkuil.

