Industrie Vertrekkend FNV-voorman Berghuis: 'Het moet bij Tata stinken naar innovatie' Eind dit jaar neemt vakbondsbestuurder Roel Berghuis (64) afscheid. Jarenlang onderhandelde hij met de NS, maar de laatste anderhalf jaar nam hij het op voor de staalarbeiders in IJmuiden. Met succes, want Tata Steel voerde een drastische koerswijziging door. Een terugblik.

