Zorg Philips wacht juridische nachtmerrie in slaapapneu-affaire Philips is in een diepe crisis beland. Het concern heeft maar liefst 3,5 miljoen apparaten tegen slaapapneu moeten teruggeroepen, omdat gebruikers ernstige risico's lopen en mogelijk al schade hebben opgelopen. Tegelijkertijd moet Philips zich opmaken voor een juridisch gevecht over afhandeling van de schade. Wat is er aan de hand? Een analyse in vijf vragen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Philips wacht juridische nachtmerrie in slaapapneu-affaire Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren