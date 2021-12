Tech en media Met Parag Agrawal krijgt Twitter een echte techneut aan het roer Hij treedt zelden in de schijnwerpers, maar achter de schermen is Parag Agrawal al jaren de man die Twitter laat draaien. Agrawal, die als ceo van Twitter de flamboyante Jack Dorsey opvolgt, staat bekend als begaafd computerkundige. Toch heeft hij wel degelijk een mening over waar de grens ligt tussen vrijheid van meningsuiting en een gezond publiek debat op zijn discussieplatform.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Met Parag Agrawal krijgt Twitter een echte techneut aan het roer Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren