Detailhandel Dochterlief Marta Ortega gaat Inditex, de grootste kleermaker ter wereld, leiden Lang verwacht, toch nog onverwacht gekomen. Marta Ortega (37) gaat Inditex (Zara, Bershka, Massimo Duti) leiden, het bedrijf van haar vader Amancio Ortega (85). Marta kent het bedrijf al in alle hoeken en gaten; ze begon er als rekkenvuller.

