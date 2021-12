Juridisch Dubieuze transactie plaatst notaris BarentsKrans in kwaad daglicht Na Pels Rijcken is opnieuw het notariaat van een groot Haags advocatenkantoor in opspraak. Notarissen van BarentsKrans werkten in opdracht van zakenman Gerard Sanderink mee aan een dubieuze transactie, blijkt uit vertrouwelijke e-mails.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Dubieuze transactie plaatst notaris BarentsKrans in kwaad daglicht Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren