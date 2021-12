Scheepvaart Koopvaardijschepen niet meer afhankelijk van mariniers voor bescherming tegen piraten Nederlandse koopvaardijschepen mogen vanaf volgend jaar bewapende private beveiligers meenemen als zij de Golf van Aden oversteken. Daarmee moet het gevaar van piraten worden afgewend. De inzet van private beveiligers kost minder geld en is in omliggende landen al jaren in zwang.

